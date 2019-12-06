Загитова надеется войти в число лауреатов ISU Skating Awards

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова рада, что у фигурного катания появилась собственная премия ISU Skating Awards, спортсменка надеется войти в число ее лауреатов. Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции после выступления с короткой программой в финале Гран-при.

"В первую очередь я хочу сказать, что рада, что будет проходить такой большой праздник фигурного катания. Думаю, это будет грандиозное шоу, я рада, что оно само по себе есть", - сказала Загитова.