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Зимние олимпийские виды спорта

Загитова надеется войти в число лауреатов ISU Skating Awards

Церемония награждения пройдет 22 марта во время чемпионата мира
Алина Загитова EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова рада, что у фигурного катания появилась собственная премия ISU Skating Awards, спортсменка надеется войти в число ее лауреатов. Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции после выступления с короткой программой в финале Гран-при.

"В первую очередь я хочу сказать, что рада, что будет проходить такой большой праздник фигурного катания. Думаю, это будет грандиозное шоу, я рада, что оно само по себе есть", - сказала Загитова.

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"У меня есть все награды, и, может быть, получится завоевать этот приз", - добавила Загитова.

Вручение наград пройдет в семи номинациях: самый ценный фигурист - одиночник/одиночница, пара или танцевальный дуэт, которым лучше всего удалось повысить популярность фигурного катания, привлекая внимание болельщиков, СМИ и спонсоров, лучший костюм, лучшая развлекательная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, награда за достижения в жизни.

Церемония пройдет 22 марта во время чемпионата мира в Монреале.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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