"Краснодар" и ЦСКА встретятся в центральном матче последнего в 2019 году тура РПЛ

ТАСС, 7 декабря. Программа последнего в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который является 19-м в сезоне, продолжится тремя матчами. Центральная встреча пройдет в Краснодаре, где местный клуб примет московский ЦСКА, также в этот день сыграют "Тамбов" и "Оренбург", "Ахмат" и "Уфа".
В Краснодаре в субботу сойдутся одноименный клуб и ЦСКА, занимающие третье и четвертое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В активе хозяев предстоящей встречи 34 очка, гости имеют на один балл меньше. Учитывая, что идущий на втором месте "Локомотив" (34 очка после 19 туров) в пятницу на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" (0:4), команда, которая выиграет предстоящий матч, подвинет москвичей. Если же они сыграют вничью, то "Краснодар" станет вторым, ЦСКА поднимется на третью строчку, а "Локомотив" опустится на четвертую позицию.
За всю историю краснодарский и московский клубы встречались между собой 19 раз - на данный момент преимущество по количеству побед на стороне ЦСКА (8-6), пять раз команды не смогли определить лучшего. В Краснодаре соперники встречались восемь раз - четыре победы в активе хозяев, дважды выигрывали гости, еще два раза была зафиксирована ничья. Ни в одной из этих встреч ЦСКА не удалось забить больше одного мяча.
В первом круге в Москве команды провели один из самых ярких матчей сезона, который завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Тогда ЦСКА за девять минут забил в ворота Матвея Сафонова три мяча - дубль в активе лучшего бомбардира армейцев текущего сезона Николы Влашича, автором еще одного гола стал Федор Чалов. В составе хозяев двумя точными ударами с интервалом в три минуты отметился форвард Маркус Берг.
Тренерский штаб "Краснодара" в предстоящем матче не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление от тяжелых травм полузащитников Реми Кабелла и Виктора Классона, также под вопросом участие во встрече хавбека Мануэла Фернандеша. Кроме того, игру против ЦСКА из-за перебора желтых карточек пропустит воспитанник клубной академии Магомед-Шапи Сулейманов. 4 декабря он был назван лучшим молодым игроком РПЛ 2019 года - приз "Первая пятерка" нападающий поделил с партнером по команде Сафоновым. Кадровая ситуация в ЦСКА немного лучше - игру пропустят только давно не выходившие на поле из-за серьезных повреждений защитник Виктор Васин и полузащитник Дмитрий Ефремов.
В отличие от большинства российских клубов, для "Краснодара" и ЦСКА этот матч не будет последним в 2019 году - 12 декабря они проведут заключительные игры группового турнира Лиги Европы. В Испании представители РПЛ сыграют против местных "Хетафе" и "Эспаньола" соответственно. Если для краснодарцев этот матч имеет турнирное значение, то армейцы еще в конце ноября потеряли шансы на попадание в число участников 1/16 финала Лиги Европы.
Борьба за место в середине турнирной таблице
Субботняя программа матчей начнется в Саранске, где продолжающий реконструкцию собственного стадиона "Тамбов" примет "Оренбург". Перед этой игрой команды занимают 15-е и 12-е места в турнирной таблице, набрав 18 и 19 очков соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Для тамбовчан игра станет шестой под руководством нового тренера Сергея Первушина - в пяти предыдущих команда одержала три подряд победы, потерпела поражение и сыграла вничью. Благодаря этим результатам она поднялась с последнего места в турнирной таблице чемпионата страны, но находится в зоне прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола - первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Оренбург" находится на 12-й строчке, которая по итогам сезона гарантирует сохранение прописки в элите отечественного футбола. При этом команда Владимира Федотова провела на один матч меньше, так как игра против "Сочи" в 18-м туре была перенесена на 2020 год из-за болезни десяти полевых игроков соперника.
Предстоящий матч станет четвертым в истории встреч "Тамбова" и "Оренбурга" и вторым в рамках РПЛ, первая игра завершилась со счетом 2:2. В ФНЛ один раз команды не смогли выявить победителя (1:1), еще в одной игре сильнее были оренбуржцы (2:1).
В 19:00 мск в Грозном начнется встреча с участием местного "Ахмата" и "Уфы". Перед очной игрой команды располагаются на 11-й и восьмой строчках в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 и 22 очка соответственно. Если грозненцы победят, а московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" проиграют, то подопечные Игоря Шалимова могут подняться в первую восьмерку команд РПЛ. Уфимцы же, обыграв предстоящего соперника, поднимутся на седьмую позицию.
Команда из Грозного подходит к последнему матчу в 2019 году с серией из пяти встреч без поражений (победа и четыре ничьи). "Уфа" в 18-м туре одержала первую победу с 20 сентября. После успеха дома со "Спартаком" (1:0) команда под руководством главного тренера Вадима Евсеева потерпела два поражения, пять раз сыграв вничью.
Встреча станет 13-й в истории противостояния "Ахмата" и "Уфы". Из 12 предыдущих матчей грозненцы выиграли восемь, уфимцы были сильнее трижды, еще один раз команды сыграли вничью. Клуб из столицы Башкортостана не обыгрывал соперника с августа 2017 года - после той домашней победы со счетом 3:2 "Уфа" в матчах с "Ахматом" потерпела четыре поражения. До этого уфимцы дважды обыграли "Терек" (прежнее название "Ахмата" - прим. ТАСС) в Грозном в 2016 году - один раз в чемпионате России (1:0) и еще один раз в 1/8 финала Олимп - Кубка России (1:1, 4:3 - по пенальти).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|3
|Краснодар
|18
|9
|7
|2
|32-19
|34
|4
|ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25-17
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|8
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|9
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|10
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|11
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|18
|5
|3
|10
|20-26
|18
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14