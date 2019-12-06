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Футбол в России

"Краснодар" и ЦСКА встретятся в центральном матче последнего в 2019 году тура РПЛ

Также в субботу пройдут встречи "Тамбов" - "Оренбург" и "Ахмат" - "Уфа"
Описание
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Программа последнего в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который является 19-м в сезоне, продолжится тремя матчами. Центральная встреча пройдет в Краснодаре, где местный клуб примет московский ЦСКА, также в этот день сыграют "Тамбов" и "Оренбург", "Ахмат" и "Уфа".

В Краснодаре в субботу сойдутся одноименный клуб и ЦСКА, занимающие третье и четвертое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В активе хозяев предстоящей встречи 34 очка, гости имеют на один балл меньше. Учитывая, что идущий на втором месте "Локомотив" (34 очка после 19 туров) в пятницу на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" (0:4), команда, которая выиграет предстоящий матч, подвинет москвичей. Если же они сыграют вничью, то "Краснодар" станет вторым, ЦСКА поднимется на третью строчку, а "Локомотив" опустится на четвертую позицию.

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За всю историю краснодарский и московский клубы встречались между собой 19 раз - на данный момент преимущество по количеству побед на стороне ЦСКА (8-6), пять раз команды не смогли определить лучшего. В Краснодаре соперники встречались восемь раз - четыре победы в активе хозяев, дважды выигрывали гости, еще два раза была зафиксирована ничья. Ни в одной из этих встреч ЦСКА не удалось забить больше одного мяча.

В первом круге в Москве команды провели один из самых ярких матчей сезона, который завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Тогда ЦСКА за девять минут забил в ворота Матвея Сафонова три мяча - дубль в активе лучшего бомбардира армейцев текущего сезона Николы Влашича, автором еще одного гола стал Федор Чалов. В составе хозяев двумя точными ударами с интервалом в три минуты отметился форвард Маркус Берг.

Тренерский штаб "Краснодара" в предстоящем матче не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление от тяжелых травм полузащитников Реми Кабелла и Виктора Классона, также под вопросом участие во встрече хавбека Мануэла Фернандеша. Кроме того, игру против ЦСКА из-за перебора желтых карточек пропустит воспитанник клубной академии Магомед-Шапи Сулейманов. 4 декабря он был назван лучшим молодым игроком РПЛ 2019 года - приз "Первая пятерка" нападающий поделил с партнером по команде Сафоновым. Кадровая ситуация в ЦСКА немного лучше - игру пропустят только давно не выходившие на поле из-за серьезных повреждений защитник Виктор Васин и полузащитник Дмитрий Ефремов.

В отличие от большинства российских клубов, для "Краснодара" и ЦСКА этот матч не будет последним в 2019 году - 12 декабря они проведут заключительные игры группового турнира Лиги Европы. В Испании представители РПЛ сыграют против местных "Хетафе" и "Эспаньола" соответственно. Если для краснодарцев этот матч имеет турнирное значение, то армейцы еще в конце ноября потеряли шансы на попадание в число участников 1/16 финала Лиги Европы.

Борьба за место в середине турнирной таблице

Субботняя программа матчей начнется в Саранске, где продолжающий реконструкцию собственного стадиона "Тамбов" примет "Оренбург". Перед этой игрой команды занимают 15-е и 12-е места в турнирной таблице, набрав 18 и 19 очков соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Для тамбовчан игра станет шестой под руководством нового тренера Сергея Первушина - в пяти предыдущих команда одержала три подряд победы, потерпела поражение и сыграла вничью. Благодаря этим результатам она поднялась с последнего места в турнирной таблице чемпионата страны, но находится в зоне прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола - первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Оренбург" находится на 12-й строчке, которая по итогам сезона гарантирует сохранение прописки в элите отечественного футбола. При этом команда Владимира Федотова провела на один матч меньше, так как игра против "Сочи" в 18-м туре была перенесена на 2020 год из-за болезни десяти полевых игроков соперника.

Предстоящий матч станет четвертым в истории встреч "Тамбова" и "Оренбурга" и вторым в рамках РПЛ, первая игра завершилась со счетом 2:2. В ФНЛ один раз команды не смогли выявить победителя (1:1), еще в одной игре сильнее были оренбуржцы (2:1).

В 19:00 мск в Грозном начнется встреча с участием местного "Ахмата" и "Уфы". Перед очной игрой команды располагаются на 11-й и восьмой строчках в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 и 22 очка соответственно. Если грозненцы победят, а московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" проиграют, то подопечные Игоря Шалимова могут подняться в первую восьмерку команд РПЛ. Уфимцы же, обыграв предстоящего соперника, поднимутся на седьмую позицию.

Команда из Грозного подходит к последнему матчу в 2019 году с серией из пяти встреч без поражений (победа и четыре ничьи). "Уфа" в 18-м туре одержала первую победу с 20 сентября. После успеха дома со "Спартаком" (1:0) команда под руководством главного тренера Вадима Евсеева потерпела два поражения, пять раз сыграв вничью.

Встреча станет 13-й в истории противостояния "Ахмата" и "Уфы". Из 12 предыдущих матчей грозненцы выиграли восемь, уфимцы были сильнее трижды, еще один раз команды сыграли вничью. Клуб из столицы Башкортостана не обыгрывал соперника с августа 2017 года - после той домашней победы со счетом 3:2 "Уфа" в матчах с "Ахматом" потерпела четыре поражения. До этого уфимцы дважды обыграли "Терек" (прежнее название "Ахмата" - прим. ТАСС) в Грозном в 2016 году - один раз в чемпионате России (1:0) и еще один раз в 1/8 финала Олимп - Кубка России (1:1, 4:3 - по пенальти).

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Локомотив19104528-2434
3Краснодар1897232-1934
4ЦСКА18103525-1733
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Динамо1966716-2124
8Уфа1857615-1722
9Спартак1864818-1722
10Урал1856721-2921
11Ахмат1847713-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов18531020-2618
16Сочи1735915-2414
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