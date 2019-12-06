Москвина: фигуристы Бойкова и Козловский заслуженно остались без медали в финале Гран-при

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заслуженно остались за пределами пьедестала финала Гран-при в Турине. Такое мнение ТАСС по окончании выступлений фигуристов высказала их тренер Тамара Москвина.

Российские спортсмены по итогам короткой программы шли вторыми вслед за чемпионами мира Суй Вэньцзин и Хань Цуном с разницей в один балл, третьими и четвертыми шли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. По итогам произвольной программы на третьей ступени пьедестала оказались Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский из-за большого количества ошибок стали лишь четвертыми.

"Безусловно, ребята расстроились, но что накатали - то и получили. Было много сбоев, не были доделаны уровни сложности элементов, плюс, наверное, ажиотаж, ведь в короткой они соревновались только с чемпионами мира. Но на сто процентов назвать причину произошедшему пока нельзя", - сказала Москвина по телефону.

"С другой стороны, могу сказать, что этот результат демонстрирует справедливое судейство. Да, расстроились, но впереди еще немало стартов, завтра - новый день, - подчеркнула Москвина. - Выспимся, и вперед - готовиться к чемпионату России в Красноярске ".