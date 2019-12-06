{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Москвина: фигуристы Бойкова и Козловский заслуженно остались без медали в финале Гран-при

По словам тренера спортсменов, этот результат демонстрирует справедливое судейство

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заслуженно остались за пределами пьедестала финала Гран-при в Турине. Такое мнение ТАСС по окончании выступлений фигуристов высказала их тренер Тамара Москвина.

На эту тему
Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при среди спортивных пар

Российские спортсмены по итогам короткой программы шли вторыми вслед за чемпионами мира Суй Вэньцзин и Хань Цуном с разницей в один балл, третьими и четвертыми шли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. По итогам произвольной программы на третьей ступени пьедестала оказались Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский из-за большого количества ошибок стали лишь четвертыми.

"Безусловно, ребята расстроились, но что накатали - то и получили. Было много сбоев, не были доделаны уровни сложности элементов, плюс, наверное, ажиотаж, ведь в короткой они соревновались только с чемпионами мира. Но на сто процентов назвать причину произошедшему пока нельзя", - сказала Москвина по телефону.

"С другой стороны, могу сказать, что этот результат демонстрирует справедливое судейство. Да, расстроились, но впереди еще немало стартов, завтра - новый день, - подчеркнула Москвина. - Выспимся, и вперед - готовиться к чемпионату России в Красноярске ".

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Блистательная Загитова и рекордсменка Косторная. Финал Гран-при близится к кульминации
В пятницу россиянки заняли три первых места в короткой программе у одиночниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС