Клуб НБА "Нью-Йорк Никс" уволил главного тренера Физдэйла

ТАСС, 7 декабря. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" Дэвид Физдэйл отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вместе с наставником клуб покинул его ассистент Кит Смарт. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Физдэйла Майк Миллер. Ранее специалист работал только с коллективами студенческой лиги и G-League, в которой выступают фарм-клубы команд НБА.

Физдэйл возглавил "Нью-Йорк" в 2018 году, подписав контракт на четыре сезона. Ранее он полтора года работал главным тренером "Мемфиса". До этого специалист выступал в роли ассистента в "Голден Стэйт", "Атланте" и "Майами", с которым завоевал два чемпионских титула.

В текущем сезоне "Нью-Йорк" идет на последней, 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды всего четыре победы в 22 матчах. Клуб проигрывает на протяжение восьми встреч подряд.