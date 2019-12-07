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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Тарасенко назвала неожиданным решение Борзаковского покинуть пост вице-президента ВФЛА

Борзаковский подал в отставку 7 декабря
Исполняющая обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности главы ВФЛА Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко считает, что решение Юрия Борзаковкого об отставке с поста вице-президента организации является неожиданным. Об этом Тарасенко заявила ТАСС.

В пятницу Борзаковский заявил ТАСС, что подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА. В среду Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало список первоочередных антикризисных мер, направленных на восстановление ВФЛА. В их числе - создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил. В четверг ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта России.

"Неожиданное для меня решение, но это право Юрия Михайловича. Он остается главным тренером сборной команды, в его компетенции остается вопрос формирования списков тренеров, спортсменов сборной на 2020 год и их согласования с федерацией. Надеюсь, что мы достигнем прозрачности в данных вопросах, это очень важно для нас сейчас", - сказала Тарасенко.

"Как многие знают, на это постоянно указывала нам и рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), и сама World Athletics, данный вопрос является для ВФЛА показательным и важным в качестве отражения приверженности федерации к формированию антидопинговой культуры. Что касается дорожной карты, то это пока только проект документа, его окончательное согласование с президиумом еще впереди, как и утверждение в вышестоящих инстанциях", - добавила собеседница агентства.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе. 11 декабря пройдет очередное заседание президиума ВФЛА, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Министерства спорта России, Олимпийского комитета России (ОКР) и РУСАДА о выходе организации из допингового кризиса.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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