Траньков: Бойкова и Козловский в финале Гран-при не справились с бременем лидерства

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в финале серии Гран-при не выдержали бремени лидерства, но пока ничего страшного не произошло, так как выступали они не на чемпионате Европы или мира. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

Бронзовыми призерами финала Гран-при стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ученики Людмилы Великовой. Бойкова и Козловский, которые тренируются у Артура Минчука и Тамары Москвиной, заняли четвертое место. После короткой программы спортсмены занимали промежуточное второе место, уступая лишь китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуню, которые выиграли финал серии. Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняла последнее, шестое место.

"Бойкову и Козловского рано записали в лидеры в качестве первой пары страны, ведь это тяжелое бремя, я говорю это, так как сам в течение трех лет до Игр в Сочи был в лидерах, и у меня были провалы. От тебя ждут результата, ты это чувствуешь, а это другая психология, нужно учиться такому. Хорошо, что это было сейчас, а не на чемпионате Европы или мира", - отметил Траньков.

"Ничего страшного в этом проигрыше нет. Во-первых, финалы Гран-при за последнее время мы в парном катании не так часто выигрывали, это не тот турнир, на который нужно ориентироваться. Во-вторых, наши дебютанты серии проиграли только чемпионам мира Суй Вэньцзинь и Хань Цун, и Пэн Чэн и Ян Цзинь. Да, пусть со второй китайской парой и можно было побороться, но вот с первой пока еще рано", - считает Траньков.

Траньков обратил внимание на качество постановок китайцев: "На их постановки приятно смотреть, даже если они ошибаются. С ними работает Лори Николь, "создавшая" Каролину Костнер, Патрика Чана, Дениса Тена. Она не просто хореограф, она не просто создает шедевры на льду, она учит, как это делать".

"У нас в России сейчас есть сильные и талантливые спортсмены, но такого специалиста, как она, пока нет - она учит "химии", энергетике. Наша молодежь идет в бой с шашкой наголо, но нужно учиться и развиваться - только прыжками и выбросами успеха не добиться", - уверен олимпийский чемпион.

Курс на Красноярск

Траньков отметил, что сейчас спортсменам нужно собраться с силами перед выступлением на чемпионате России в Красноярске, только потом у них появится время на перезагрузку.

"Сейчас нужно думать о чемпионате России - лететь уже скоро, плюс там предстоит побороться со сменой часового пояса, - напомнил Траньков. - Думаю, что касается Бойковой и Козловского, которые на Гран-при ожидали от себя большего, то им будет непросто. Но у них есть мудрость Тамары Николаевны Москвиной и молодость Артура Минчука, которые должны им помочь превозмочь сложный момент".

"Надо понимать, что финал Гран-при - очень сложный старт. Он проходит в середине сезона, к нему уже успевает накопиться усталость, ты выступаешь на нем в ожидании национального чемпионата. И лишь потом наступает небольшое время для перезагрузки", - подчеркнул Траньков.

Чемпионат России в Красноярске пройдет с 24 по 29 декабря.