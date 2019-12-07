"Лейкерс" обыграли "Портленд" в матче НБА, Дэвис набрал 39 очков

ТАСС, 7 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Портлендом" со счетом 136:113 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, в его активе 39 очков, также он сделал 9 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота. Его партнер по команде форвард Леброн Джеймс набрал 31 очко. У "Портленда" больше всех очков набрал защитник Дамиан Лиллард - 29, а центровой Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл - 17 очков и 10 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают первое место, одержав в 23 матчах 20 побед, "Портленд" с 9 победами в 23 играх идет 10-м.

В следующем матче "Лейкерс" примут "Миннесоту", "Портленд" также на своей площадке сыграет с "Оклахомой". Обе встречи пройдут 9 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

"Детройт" - "Индиана" - 108:101;

"Кливленд" - "Орландо" - 87:93;

"Шарлотт" - "Бруклин" - 104:111;

"Бостон" - "Денвер" - 108:95;

"Майами" - "Вашингтон" - 112:103;

"Оклахома" - "Миннесота" - 139:127 ОТ;

"Чикаго" - "Голден Стэйт" - 98:100;

"Милуоки" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 110:91;

"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 105:104 ОТ.