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Летние неолимпийские виды спорта

Путин приветствовал участников Кубка Союзного государства по самбо

Соревнования пройдут в субботу в Сочи

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал гостей, организаторов и участников Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте Кремля.

Соревнования пройдут 7 декабря на арене "Ледовый куб" в Сочи.

"Приветствую вас на старте Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, приуроченного к 20-летию подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о создании Союзного государства", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что высокий интерес к самбо убедительно свидетельствует о его огромном состязательном потенциале и о растущей популярности этого вида единоборств в разных странах, в том числе на пространстве Содружества.

"Отрадно, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собирает в Сочи большую, сплоченную команду единомышленников - чемпионов и призеров прошлых лет и начинающих борцов", - подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что Кубок привлечет много зрителей, которые будут способствовать продвижению идей и ценностей самбо в мире. "[Соревнования] запомнятся накалом бескомпромиссной борьбы и честными, яркими, зрелищными поединками", - добавил президент РФ.

Путин также пожелал участникам соревнования удачи и самых незабываемых впечатлений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛетние неолимпийские виды спорта
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