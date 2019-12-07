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Футбол в России

Александр Медведев: футболисты "Зенита" в матче с "Динамо" держали в уме игру с "Бенфикой"

Встреча "Зенит" - "Динамо" завершилась со счетом 3:0
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" не стали обыгрывать московское "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата России с более крупным счетом, так как держали в памяти игру последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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"Зенит" в пятницу на "Газпром-Арене" обыграл "Динамо" со счетом 3:0. Все голы были забиты в течение первого тайма, их авторами стали нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также защитник и капитан команды Бранислав Иванович. Матч против "Бенфики" в Лиге чемпионов состоится 10 декабря в Лиссабоне.

"Заслуженная и уверенная победа, высокая степень реализации моментов и красивые голы, - сказал Медведев, подводя краткий итог победе над москвичами. - "Динамо" не показало той игры, которую оно показывало в последних победных матчах, потому что "Зенит" не дал сопернику так сыграть, мы контролировали середину поля и не давали динамовским атакам развиваться. Когда быстро забиваешь, с одной стороны, это дает преимущество, а с другой - может наступить самоуспокоение. Но мы забили три гола в первом тайме".

Гендиректор "Зенита" не стал проводить параллели между победой над "Динамо" и разгромом "Ростова" (6:1), который также начался с быстрого гола в ворота соперников сине-бело-голубых. "Надо помнить, что у нас во вторник ключевой матч Лиги чемпионов, поэтому тратить силы попусту не имело никакого смысла", - отметил он, отвечая на вопрос о том, почему "Зенит", на его взгляд, во втором тайме не продолжил укреплять преимущество в счете.

После 19 туров "Зенит" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет 11 очков. В Лиге чемпионов перед последним туром в группе G на счету "Зенита" и французского "Лиона" по 7 очков, у немецкого "Лейпцига" - 10, "Бенфики" - 4.

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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