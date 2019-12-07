Боярский назвал протест фанатов "Зенита" и "Динамо" бессмысленным и глупым

В первом тайме активные болельщики "Зенита" и "Динамо" (3:0) покинули трибуны в знак поддержки фанатов "Спартака", которых задерживали сотрудники правоохранительных органов в преддверии и после матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1), точно также поступили фанаты тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" (4:0) в параллельном матче. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Также 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности заводящего "Спартака" Валерия Бевза, который в среду был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на полтора года.

"Я отношу себя к другой категории болельщиков, я болею не совсем так, как это делают азартные фанаты, - сказал Боярский. - Я предпочитаю получать удовольствие от игры и испытывать огромное чувство уважения к другим командам и футболистам, я за красивую игру и солидарность между болельщиками, а не за противостояние между ними, потому что это несерьезно и не по-мужски, мешает спорту и тем, кто находится на стадионе. Наверное, это детская болезнь, которая с годами проходит, но поскольку у меня уже совсем не детский возраст, то я предпочитаю болеть сердцем и не мешать болеть другим людям, которые испытывают удовольствие от поддержки своей любимой команды. Не надо было проводить такую акцию, неужели нет более серьезных вещей, которым можно посвятить свое свободное время, это же бессмысленно и глупо".

"Зенит" крупно обыграл "Динамо" на своем поле со счетом 3:0, голами отметились Бранислав Иванович, Сердар Азмун и Дзюба. После 19 матчей петербуржцы с 45 очками в активе лидируют в турнирной таблице РПЛ, отрыв от занимающего второе место "Локомотива" составляет 11 очков. "Мы не раз попадали в ситуации, когда был отрыв, в позапрошлом году мы спустили все нажитое богатство. Но, надеюсь, в этом году все будет по-другому, у нас теперь есть непререкаемый авторитет в лице Сергея Семака (главного тренера "Зенита" - прим. ТАСС), который учитывает все ошибки и грамотно ведет команду к золотым медалям", - отметил Боярский.

"Я надеюсь, что амбиции команды и мастерство тренера приведут к чемпионству. "Зенит" готов к тому, чтобы по праву завоевать первое место, вчерашняя игра стала тому подтверждением - "Зенит" играл красиво, спокойно и уверенно. Хотелось бы, чтобы команда прошла в плей-офф Лиги чемпионов, это им под силу. Справедливо будет, если "Зенит" займет первое место в чемпионате России, потому что так проигрывать, как проиграл "Локомотив" "Арсеналу" - это несерьезно, я очень люблю эту команду и Юрия Семина, но не солидно так проигрывать, "Динамо" тоже вчера совсем распустилось", - добавил собеседник ТАСС.

"Зениту" в 2019 году осталось провести одну встречу группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", которая пройдет 10 декабря.