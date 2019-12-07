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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Войнова стала первой в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке

Представитель России Шейн Перкинс стал вторым в мужском кейрине
Анастасия Войнова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Войнова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Россиянка Анастасия Войнова заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Новой Зеландии.

В решающем заезде Войнова одержала победу над канадкой Келси Митчелл. В заезде за бронзу еще одна российская велогонщица Дарья Шмелева уступила Стефани Мортон из Австралии.

26-летняя Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира, 11 побед на чемпионатах Европы.

В мужском кейрине второе место занял представитель России Шейн Перкинс. Победителем стал Мохд Аванг из Малайзии, третье место у австралийца Мэттью Глэтцера.

Этап Кубка мира в Новой Зеландии завершится в воскресенье.

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