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Бокс

Боксер Джошуа заявил, что не нервничает перед реваншем с Руисом

Поединок пройдет в субботу в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа не испытывает нервного напряжения перед реваншем с мексиканцем Энди Руисом. Об этом Джошуа заявил журналистам.

"Я не нервничаю, нет никакого напряжения. Это ответственный бой, я уверен в себе", - сказал Джошуа.

Реванш пройдет в субботу в Саудовской Аравии на открытой арене.

В июне Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом. Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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