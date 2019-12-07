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Бокс

Рябинский: американец Хантер будет очень опасным соперником для Поветкина

Поединок между боксерами пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российскому боксеру Александру Поветкину нужно готовиться к сложному бою против американца Майкла Хантера. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии, а его победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

"Оцениваю Хантера как очень опасную оппозицию для Саши, - сказал Рябинский. - Бой будет непростой, Саше надо готовиться к обилию активных боевых действий и серьезной нагрузке в процессе поединка. Готовиться к тому, чтобы пройти полную дистанцию. Но Саша в хорошей форме, он неплохо готов".

"Но Хантер - очень опасный и сложный соперник. Что касается открытой арены, то я не думаю, что это как-то сильно влияет. Не вижу в этом ничего плохого", - добавил собеседник агентства.

В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

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