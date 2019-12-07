Хабиб Нурмагомедов посетит боксерский поединок Джошуа - Руис в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов посетит боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Реванш пройдет в субботу в Саудовской Аравии на открытой арене. "Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем", - сказал собеседник агентства.

В июне Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом. Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).