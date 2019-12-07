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Футбол в России

Гендиректор ФК "Спартак" Цорн заявил, что клуб с пониманием относится к акции болельщиков

Фанаты красно-белых покинут трибуны в матче против "Ростова" из-за серии задержаний болельщиков команды в Санкт-Петербурге
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак Томас Цорн Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак Томас Цорн
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" с пониманием относится к акции болельщиков, которые намерены покинуть трибуны во время домашнего матча чемпионата России против "Ростова". Об этом заявил на пресс-конференции в субботу генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

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1 декабря перед матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге были задержаны за мелкое хулиганство около 90 футбольных фанатов, большинство из них поддерживали красно-белых. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря привлек к административной ответственности заводящего "Спартака" Валерия Бевза, он был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на полтора года. После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

"Мы относимся к завтрашней акции с пониманием, мы не хотим, чтобы такое повторялось, как в Питере. Мы не могли раньше никак поддержать их, потому что мы можем принимать какие-то решения только внутри стадиона. Мы поддержали нашего заводящего. Юридическая помощь троим фанатам уже невозможна, им уже завтра выносят приговор", - заявил Цорн.

Во время матчей 19-го тура в пятницу активные болельщики тульского "Арсенала", московского "Локомотива", "Зенита" и столичного "Динамо" покинули трибуны в первом тайме в знак поддержки фанатов "Спартака".

Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.

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