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Финал Гран-при по фигурному катанию

Загитова чисто откатала тренировку произвольной программы финала Гран-при

Россиянка выполнила весь свой технический набор, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова не допустила ошибок на тренировке произвольной программы финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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17-летняя россиянка выполнила весь свой технический набор, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Кроме того, Загитова не допустила серьезных ошибок и при отработке отдельных прыжковых элементов.

Другая россиянка 15-летняя Александра Трусова на утренней тренировке уделяла внимание отработке четверных прыжков. Россиянка несколько раз заходила на четверной лутц и тулуп, и большинство попыток увенчались успехом. В "прогоне" программы Трусова выглядела менее уверенно - она выполнила четверной флип с некачественным выездом, а также четверной лутц и два четверных тулупа (на одном спортсменка допустила грубую ошибку на выезде, а второй шел в комбинации с тройным сальховом через ойлер).

Анна Щербакова перед началом "прогона" программы также выполняла четверные прыжки. Несколько раз 15-летней россиянке удался четверной лутц, в "прогоне" произвольной программы Щербакова также сумела выполнить два четверных лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) и попыталась выполнить четверной флип, который завершился падением.

16-летняя Алена Косторная чисто выполнила весь прыжковый контент из своей произвольной программы, включая два тройных акселя, один из которых - в каскаде с двойным тулупом. Фигуристка едва не упала во время перехода между прыжками, однако в целом "прогон" удался ей чисто.

Основная соперница россиянок в Турине 17-летняя японка Рика Кихира заявила в произвольной программе четверной сальхов. При этом в прогоне программы она сделала этот прыжок в два оборота. Ранее спортсменка сообщила журналистам, что примет решение относительно включения элемента в программу после тренировки. При этом Кихире несколько раз удалось успешно выполнить тройной аксель.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаФинал Гран-при по фигурному катанию
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