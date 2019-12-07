Американская фигуристка Лью заявила, что ее вдохновляет олимпийская программа Загитовой

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Американская фигуристка Алиса Лью вдохновляется произвольной программой россиянки Алины Загитовой образца Олимпийских игр 2018 года. Об этом она сообщила журналистам.

На Играх 2018 года Загитова в произвольной программе выступала под музыку Людвига Минкуса к балету "Дон Кихот". Эта программа принесла россиянке золотую медаль.

"Олимпийская программа, которая вдохновляет меня наиболее всего, - это "произволка" Алины Загитовой, - сказала Лью. - Потому что она тогда приземлила вообще все прыжки и набрала максимально возможное количество баллов. Это мотивирует меня работать еще упорнее".

14-летняя Лью владеет двумя элементами повышенной сложности - четверным лутцем и тройным акселем. В прошлом сезоне фигуристка стала самой молодой в истории чемпионкой США в женском одиночном катании, превзойдя достижение Тары Липински. В юниорском финале Гран-при в Турине Лью заняла второе место, уступив лишь россиянке Камиле Валиевой.