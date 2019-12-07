Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам по итогам олимпийского саммита в швейцарской Лозанне сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, в том числе на Олимпийских играх. Исполком WADA примет окончательное решение по этому вопросу на заседании 9 декабря.

"Сегодня прошел восьмой олимпийский саммит, приглашение на него мы получили ровно год назад, как и приглашение на следующий - 2020 года, - сказал Поздняков. - Это плановое мероприятие, и это возможность всем основным стейтхолдерам олимпийского движения собраться вместе, обсудить текущие вопросы, к которым относятся, например, вопросы подготовки к Олимпийским играм - 2020, к зимним юношеским Олимпийским играм. Большое внимание уделили взаимодействию атлетов с международными федерациями, НОКами - спортсмены являются основной движущей силой международного олимпийского движения. Была интересная дискуссия на тему цифровой стратегии развития МОК, уделили внимание вопросам надлежащего управления, это актуальная тема на данный момент".

Глава ОКР сообщил, что на олимпийском саммите выступил с заявлением по вопросу борьбы с допингом. "Безусловно, не обошли вниманием и вопросы антидопинга, я выступал с заявлением по этому вопросу после действующего президента WADA господина [Крейга] Риди. Я акцентировал внимание на том, что при очевидном несовпадении позиций экспертов WADA и российских экспертов, безусловным фактом является то, что такие вопросы должны финально решаться в спортивном арбитраже. Это обычная юридическая практика, когда две стороны не могут договориться", - сказал он.

"На что я обратил особое внимание - российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты - самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить", - отметил Поздняков.

"Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России", - добавил глава ОКР.

Основная позиция - уважение Олимпийской хартии

Поздняков уточнил, что принцип уважения Олимпийской хартии - основополагающий для России.