Поздняков: предполагаемые санкции WADA к России являются чрезмерными и неадекватными

"Предполагаемые санкции, написанные в рекомендациях комитета по соответствию, являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными, особенно в части, когда это касается ОКР, - сказал Поздняков. - Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но тем не менее рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы Олимпийского комитета России в части представителей исполнительного комитета ОКР. В исполнительный комитет ОКР входят достаточно большое количество уважаемых в России специалистов, президентов национальных федераций по видам спорта. И тот факт, что в рекомендациях написано, что эти президенты национальных федераций не могут получить аккредитации на Игры, в отличие от своих коллег, не входящих в исполком ОКР, является крайне противоречивой, нелогичной и неадекватной мерой".

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.