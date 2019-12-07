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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: предполагаемые санкции WADA к России являются чрезмерными и неадекватными

По словам президента Олимпийского комитета России, "ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях"
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Предполагаемые санкции к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными. Такое мнение журналистам после олимпийского саммита высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Предполагаемые санкции, написанные в рекомендациях комитета по соответствию, являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными, особенно в части, когда это касается ОКР, - сказал Поздняков. - Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но тем не менее рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы Олимпийского комитета России в части представителей исполнительного комитета ОКР. В исполнительный комитет ОКР входят достаточно большое количество уважаемых в России специалистов, президентов национальных федераций по видам спорта. И тот факт, что в рекомендациях написано, что эти президенты национальных федераций не могут получить аккредитации на Игры, в отличие от своих коллег, не входящих в исполком ОКР, является крайне противоречивой, нелогичной и неадекватной мерой".

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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