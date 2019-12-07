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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: Великая вынуждена покинуть исполком ОКР из-за возможных санкций

Саблистка как член исполкома ОКР могла попасть под санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая вынуждена снять с себя полномочия члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) из-за возможных санкций. Об этом журналистам после олимпийского саммита сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

"Я активно ознакомил наших коллег с ситуацией, в какой оказалась представитель комиссии спортсменов Софья Великая - она как член исполкома ОКР тоже может попасть под предполагаемые санкции со стороны WADA, - сказал Поздняков. - Несмотря на то, что спортсмены являются главной движущей силой олимпийского и спортивного движения, мы видим очевидное противоречие - с одной стороны спортсменам разрешается выступать на Играх, с другой стороны такая же действующая спортсменка попадает под запрет".

"Таким образом, Великая была вынуждена написать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР. Что в принципе начинает вызывать вопросы об автономии олимпийского движения. То есть мы видим прямое вмешательство в автономию олимпийского движения", - добавил глава ОКР.

Поздняков отметил, что возможные санкции могут коснуться российских спортсменов, которые являются представителями национальных спортивных федераций. "Таким образом, предполагаемое решение со стороны WADA может затронуть российских спортсменов - представителей национальных федераций, которые не являются предметом расследования вообще со стороны WADA, таким образом, мы видим прямое несоответствие в тех вещах, которые существуют на сегодняшний момент. Поэтому мы безусловно видим, что интересы российского олимпийского движения затронуты напрямую и будем противодействовать этому всеми доступными методами. Тем более в заявлении WADA уже сказано, что заинтересованной стороной является олимпийский комитет, паралимпийский комитет, международные олимпийский и паралимпийские комитеты, мы имеем полное право апеллировать с точки зрения защиты наших интересов", - отметил президент ОКР.

Достижения Великой

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года (командный турнир) и серебряным призером в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Россиянка восемь раз побеждала на чемпионатах мира (дважды - в личном первенстве), также в ее активе 14 золотых медалей чемпионатов Европы (пять - в личном первенстве).

Теги
Великая, Софья АлександровнаПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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