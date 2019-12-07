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Финал Гран-при по фигурному катанию

Самарин заявил, что катал произвольную программу финала Гран-при без негативных мыслей

Российский фигурист стал четвертым

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин выходил на произвольную программу финала серии Гран-при в итальянском Турине без негатива. Об этом он сообщил журналистам.

21-летний россиянин по итогам двух программ получил 248,83 балла (81,32 балла в короткой программе + 167,51 в произвольной) и стал четвертым. Победил американец Натан Чен (335,30; балла; 110,38 + 224,92), вторым стал японец Юдзуру Ханю (291,43; 97,43 + 194,00), третьим - француз Кевин Эймоз (275,63; 96,71 + 178,92).

"Не сказал бы, чтобы получилось прямо собраться, в целом выходил с пустой головой, не думал ни о чем, ниже падать некуда, до верха далеко, но можно подтянуться, - сказал Самарин. - Ни о чем не думал, концентрировался на том, что делал, грубые ошибки были - просчитался с прыжком, не сообразил, на следующих стартах будем учитывать. Хочу сказать, прежде всего, спасибо моему тренеру, команде, которая, несмотря на неудачу позавчера, меня поддержала, помогла настроиться, подготовила, они вкладывают душу в меня. Пока не получается отплатить им на льду, но дальше, надеюсь, все получится в будущем".

Фигурист часто критически высказывается в свой адрес после прокатов. "Я не скажу, что я строгий, - сказал он. - Говорю, как есть, на самом деле. Пока нет повода радоваться тому, что я сейчас сделал".

Также Самарин поделился своими впечатлениями от первой половины сезона. "Конечно, этот финал подпортил впечатления, но я рад, что оказался здесь, это здорово, - сказал он. - Для начала, это неплохой шажок наверх, с чего-то надо начинать".

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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