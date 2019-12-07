Гендиректор "Тамбова": футболисты окрепли за время выступления в дебютном сезоне РПЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Тамбов" стал более крепкой командой за 19 туров сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением с ТАСС поделилась Ольга Коновалова, генеральный директор клуба, проводящего первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России.

В последнем матче перед зимней паузой "Тамбов" обыграл дома "Оренбург" (3:0) в рамках 19-го тура. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко, в активе "волков" шесть побед, три ничьи и десять поражений после 19 матчей.

"Очень плотная борьба идет в середине таблицы, но главное, что вышли из зоны вылета и стыковых матчей. Сейчас уходим на перерыв со спокойствием на душе, - сказала Коновалова. - Безусловно, команда окрепла с начала сезона, мы играем тут первый год, для большинства работников и футболистов клуба это первый сезон в РПЛ, к тому же на нас смотрят с сомнением. Большую роль играет отсутствие стадиона (домашний стадион "Тамбова" находится на реконструкции, команда проводит матчи в Саранске - прим. ТАСС), конечно, наши тамбовские болельщики в обиде на клуб за то, что не видят футбол у себя дома, к сожалению, такие реалии, мы с этим ничего поделать не можем".

"Но все равно команда дарит болельщикам хорошую игру, даже в начале сезона мы не играли из рук вон плохо, ребята бились на каждом метре поля. И сейчас результат налицо. В перерыве у нас планируются точечные замены в составе, но конкретнее ничего пока сказать не могу", - заключила собеседница ТАСС.

В следующем туре, который пройдет в марте 2020 года, "Тамбов" примет казанский "Рубин".