Минниханов поручил начать подготовку к ЧЕ-2021 по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать работу по подготовке к чемпионату Европы по плаванию на короткой воде и чемпионату Европы по водным видам спорта, которые пройдут в Казани в 2021 и 2024 годах соответственно. Об этом сообщила ТАСС в субботу заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Решение о проведении европейских первенств было принято единогласно по итогам заседания бюро Европейской лиги плавания (LEN).

"Мы благодарны членам бюро за единогласное решение. В начале октября у президента Республики Татарстан состоялась личная встреча с руководством [Международной федерации плавания], тогда обсуждалась возможность проведения этих первенств в Казани. Президентом республики поставлена задача уже сейчас начинать работу, связанную с подготовкой к этим мероприятиям", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что у региона сложились "хорошие деловые и, можно сказать, дружеские контакты" с Международной федерацией плавания. "Мы провели чемпионат мира по водным видам спорта, и тогда [представители международной федерации] дали самую высокую оценку его организации", - сказала Галимова.

В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в июле 2019 года было принято решение, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025 году. Город ежегодно принимает этап Кубка мира по плаванию, регулярно проводит международные соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию.