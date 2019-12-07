Фигуристы Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при в парном катании

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали финала серии Гран-при среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в итальянском Турине.

Весь пьедестал по итогам соревнований заняли российские пары. Панфилова и Рылов по итогам двух программ набрали 185,23 балла. Второе место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37), третьими стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).

Финал Гран-при завершится в субботу.