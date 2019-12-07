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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер: лыжник Большунов почти вылечил травму, что привело к улучшению результатов

Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мир в норвежском Лиллехаммере

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко связывает первую победу на этапе Кубка мира с тем, что спортсмену удалось практически полностью вылечить травму спины. Об этом тренер заявил ТАСС.

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Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере. Спортсмен на дистанции 30 км показал результат 1 час 17 минут 42,4 секунды. На предыдущем этапе Кубка мира в финской Руке россиянин занял четвертое и дважды - пятое место.

"Для нас до этого все было понимаемо, - сказал Бородавко. - Мы видели, что происходит с Александром и понимали причины таких результатов. Травма мышцы спины лимитировала его сильно, поэтому и были такие выступления. Сейчас все идет на поправку, боли почти не осталось, хотя Александр все еще ее чувствует, будем надеяться, что к следующему этапу он полностью восстановится".

"Мы с полной серьезностью относимся к его восстановлению, потому что недолеченная травма вызывает рецидивы, это очень опасно. Будем надеяться, что результаты на следующем этапе улучшатся. Будем планово готовиться к соревнованиям", - заключил тренер спортсмена.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в швейцарском Давосе с 14 по 15 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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