Перед боем Поветкина в Эр-Рияде пошел дождь

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Дождь начался в городе Эд-Диръия, пригороде Эр-Рияда, где в субботу на открытой арене должен пройти бой российского боксера Александра Поветкина.

Россиянин проведет поединок против американца Майкла Хантера в рамках боксерского вечера, который возглавит реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.

В активе 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.