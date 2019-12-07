{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит" обсудит с фанатами клуба акцию по уходу с трибун

Александр Медведев согласился с мнением фанатов, отраженном на баннере "Фанат - не преступник"
Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев намерен встретиться с фанатами команды и обсудить их акцию, в рамках которой часть болельщиков покинула трибуны стадиона во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом представитель руководства петербургского клуба заявил в субботу ТАСС.

"Зенит" в пятницу обыграл "Динамо" со счетом 3:0. В конце первого тайма часть активных болельщиков петербургского клуба, а также болельщики гостевой команды покинули трибуны в рамках акции, которую проводят фанаты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Было приятно смотреть на то, как болели за "Зенит" до ухода, - сказал Медведев. - Был лозунг "Фанат - не преступник" (один из баннеров, вывешенных фанатами "Зенита" перед уходом с трибуны - прим. ТАСС) - это правильно. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, - привлекли".

"Я собираюсь встретиться с нашими фанатами и поговорить. Как только пришел в клуб, я уже встречался с ними, думаю, будет откровенный разговор, в котором можно будет обсудить и эту тему", - добавил гендиректор "Зенита".

Медведев согласился с мнением фанатов, отраженном на баннере "Фанат - не преступник". "Не хочу сейчас делать никаких заключений, но мне кажется, что мы должны исходить из главного принципа - у нас никто из граждан не преступник, поскольку действует презумпция невиновности", - резюмировал он.

После 19 туров "Зенит" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет 11 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Эксперт считает, что футбольный арбитр Казарцев не имеет высокого судейского образования
Судья дважды советовался с арбитрами VAR в матче "Краснодар" - ЦСКА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС