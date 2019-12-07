Гендиректор ФК "Зенит" обсудит с фанатами клуба акцию по уходу с трибун

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев намерен встретиться с фанатами команды и обсудить их акцию, в рамках которой часть болельщиков покинула трибуны стадиона во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом представитель руководства петербургского клуба заявил в субботу ТАСС.

"Зенит" в пятницу обыграл "Динамо" со счетом 3:0. В конце первого тайма часть активных болельщиков петербургского клуба, а также болельщики гостевой команды покинули трибуны в рамках акции, которую проводят фанаты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Было приятно смотреть на то, как болели за "Зенит" до ухода, - сказал Медведев. - Был лозунг "Фанат - не преступник" (один из баннеров, вывешенных фанатами "Зенита" перед уходом с трибуны - прим. ТАСС) - это правильно. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, - привлекли".

"Я собираюсь встретиться с нашими фанатами и поговорить. Как только пришел в клуб, я уже встречался с ними, думаю, будет откровенный разговор, в котором можно будет обсудить и эту тему", - добавил гендиректор "Зенита".

Медведев согласился с мнением фанатов, отраженном на баннере "Фанат - не преступник". "Не хочу сейчас делать никаких заключений, но мне кажется, что мы должны исходить из главного принципа - у нас никто из граждан не преступник, поскольку действует презумпция невиновности", - резюмировал он.

После 19 туров "Зенит" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет 11 очков.