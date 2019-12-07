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Финал Гран-при по фигурному катанию

Чемпион мира Чен считает, что фигуристка Трусова может победить его в очном соревновании

Ранее россиянка рассказала о желании посоревноваться в исполнении элементов повышенной сложности с американцем
Натан Чен Сергей Бобылев/ТАСС TASS
Описание
Натан Чен
© Сергей Бобылев/ТАСС TASS

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира американец Натан Чен полагает, что российская фигуристка Александра Трусова могла бы победить его в соревновании четверных прыжков. Такое мнение он высказал журналистам.

Ранее 15-летняя Трусова, которая владеет четверными лутцем, флипом, сальховом и тулупом, рассказала о желании посоревноваться в исполнении элементов повышенной сложности с Ченом.

"Думаю, если бы мы соревновались, она, возможно, победила бы, - сказал американский фигурист. - Она делает невероятные вещи, это невероятно - видеть подобное, когда я был в ее возрасте, я не умел делать столько всего. С интересом смотрю за тем, что же будет дальше".

Чену принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30). Трусовой также принадлежат мировые рекорды в женском одиночном катании в тех же дисциплинах (166,62 и 241,02).

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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