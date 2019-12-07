Фигуристы Панфилова и Рылов недовольны победным прокатом в финале юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, недовольны своим прокатом произвольной программы в финале юниорского Гран-при. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

Панфилова и Рылов допустили несколько ошибок в произвольной программе, однако это не помешало им сохранить первое место по сумме двух выступлений (185,23 балла). Вторыми стали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37), третьими - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).

"Ощущения после проката были не очень - наверное, все понимают, почему, - сказала Панфилова. - Но когда уже выступили все, то, конечно, присутствует радость от того, что мы выиграли, у нас были серебро, бронза, для полной коллекции не хватало золота. Пока мы не понимаем, что произошло, но, конечно, рады".

Финал Гран-при завершится позднее в субботу.