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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Великая: рекомендации WADA лишают исполком ОКР голоса действующих спортсменов

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях вынуждена была написать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР
Софья Великая Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Софья Великая
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая сожалеет, что была вынуждена написать заявление о выходе из состава исполкома ОКР, тем самым лишив его голоса действующих спортсменов. Об этом Великая рассказала ТАСС.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков, выступая перед журналистами по итогам олимпийского саммита в Лозанне, сообщил о решении Великой снять с себя полномочия члена исполкома ОКР из-за возможных коллективных санкций в адрес исполкома организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Мне жаль, что исполком ОКР в данном случае теряет голос действующих спортсменов. Во всем мире спортсмены, представляющие эту комиссию, играют большую роль в развитии спорта, особенно в последние годы, - отметила Великая. - В нашей стране комиссия работает очень активно - мы участвуем во многих мероприятиях по развитию спорта, форумах, обучающих семинарах".

"Я - действующий спортсмен, я готовлюсь к Играм в Токио, но, к сожалению, была вынуждена сложить свои полномочия в исполкоме ОКР, так как комитет по соответствию WADA вынес рекомендации о коллективных санкциях к членам исполкома ОКР", - подчеркнула Великая.

"Я уже много лет являюсь частью олимпийской семьи, прошла большой путь в спорте, участвовала в нескольких Олимпийских играх, преодолевала большие сложности. И я считаю неуместным коллективное наказание к честным и чистым спортсменам, заслуживших полное право участвовать во всех соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх, тем более если к ним нет никаких претензий", - заключила Великая.

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

Теги
Великая, Софья АлександровнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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