"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

В составе "Краснодара" гол забил Ари (63-я минута), у столичного клуба отличился Иван Обляков (15). На 62-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ЦСКА, Игорь Акинфеев отбил удар Ари, но форвард первым успел на добивание. В эпизоде с голом Облякова Казарцев также воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR), чтобы определить возможное нарушение правил в центре поля, предшествующее забитому мячу.

По ходу матча часть активных болельщиков обеих команд покинули трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Краснодар" в четвертый раз подряд сыграл на своем поле вничью в чемпионате России, армейцы не проигрывают на выезде с 19 августа, когда уступили "Спартаку" со счетом 1:2. "Краснодар" занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 35 очков. ЦСКА идет третьим с 34 очками.

В следующем туре, который пройдет в марте, "Краснодар" примет "Уфу", ЦСКА сыграет дома с екатеринбургским "Уралом".