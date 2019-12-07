Фигурист Самсонов заявил, что планирует внести изменения в произвольную программу

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер финала юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянин Даниил Самсонов заявил, что планирует добавить два четверных прыжка в произвольную программу. Об этом Самсонов сообщил журналистам.
В субботу Самсонов стал третьим в финале юниорского Гран-при, набрав 230,19 балла. Победу одержал японец Сюн Сато (255,11), вторым стал россиянин Андрей Мозалев (241,48).
"Первые впечатления неплохие, не все получилось, что хотел, не так чисто откатал. Рад, что получилось докрутить четверной лутц, выехал, конечно, с помаркой, но это уже хорошо, по чуть-чуть прогресс есть. Мне понравилось здесь выступать при таких больших трибунах, где тебя все поддерживают. Главное - не нервничать в такой обстановке и показывать свое катание", - сказал Самсонов.
"Да, мы планируем изменения. Я выходил на соревнования в Казахстане с двумя четверными - лутцем и флипом. Сейчас решили убрать, потому что не нужно рисковать. Надо сделать дело с более легким контентом. Я работал над ними [четверные сальхов и тулуп] и сейчас буду работать, выезжал их, но потом мы сконцентрировались на прыжках, которые стоят дороже", - добавил фигурист.
Соревновательная часть финала Гран-при в Турине завершится 7 декабря.