Фигурист Самсонов заявил, что планирует внести изменения в произвольную программу

"Первые впечатления неплохие, не все получилось, что хотел, не так чисто откатал. Рад, что получилось докрутить четверной лутц, выехал, конечно, с помаркой, но это уже хорошо, по чуть-чуть прогресс есть. Мне понравилось здесь выступать при таких больших трибунах, где тебя все поддерживают. Главное - не нервничать в такой обстановке и показывать свое катание", - сказал Самсонов.

"Да, мы планируем изменения. Я выходил на соревнования в Казахстане с двумя четверными - лутцем и флипом. Сейчас решили убрать, потому что не нужно рисковать. Надо сделать дело с более легким контентом. Я работал над ними [четверные сальхов и тулуп] и сейчас буду работать, выезжал их, но потом мы сконцентрировались на прыжках, которые стоят дороже", - добавил фигурист.

Соревновательная часть финала Гран-при в Турине завершится 7 декабря.