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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Гуменник заявил, что не мог рассчитывать на чистый прокат из-за травмы

Спортсмен потянул приводящую мышцу бедра незадолго до финала юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не лучшим образом был готов к финалу юниорского Гран-при и не мог рассчитывать на чистый прокат из-за травмы ноги. Об этом Гуменник рассказал журналистам.

Мужские соревнования в финале юниорского Гран-при завершились в субботу. Победу одержал японец Сюн Сато (255,11), вторым стал россиянин Андрей Мозалев (241,48), третьим - россиянин Даниил Самсонов (230,19). Гуменник по итогам двух программ занял пятое место (212,62).

"Впечатления положительные, потому что я рад, что смог здесь участвовать, тут я был окружен самыми лучшими спортсменами, смотрел на их тренировки, брал пример, можно сказать, вдохновился. Программа получилась не самым лучшим образом, но я не мог рассчитывать на чистый прокат, потому что не лучшим образом был готов. У меня были некоторые проблемы с ногами, мне пришлось четыре дня отдыхать перед турниром, чтобы залечить травму. Потянул приводящую мышцу бедра полтора месяца назад, я пытался кататься, это привело к тому, что еще сильнее болело, отдыхал, возвращался слишком рано и опять надрывал", - сказал Гуменник.

"Думал облегчить контент, но я считаю, что не стоит его постоянно облегчать, потому что вернуть его будет сложнее. Для более высоких баллов можно было бы катать с двумя сальховами, но я хочу двигаться вперед", - добавил фигурист.

Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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