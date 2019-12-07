{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Бавария" потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенский клуб потерпел поражение в гостях от "Боруссии" из Мёнхенгладбаха
Футболисты "Баварии" EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Футболисты "Баварии"
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 7 декабря. Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:2 уступила "Боруссии" из Мёнхенгладбаха в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Баварии" гол забил Иван Перишич (49-я минута). У "Боруссии" дубль оформил Рами Бенсебаини, первый гол он забил на 60-й минуте, а последний - с пенальти в добавленное ко второму тайму время. У "Баварии" в добавленное ко второму тайму время был удален Хави Мартинес.

"Бавария" потерпела второе подряд поражение в чемпионате страны, в предыдущем туре мюнхенский клуб дома уступил леверкузенскому "Байеру" (1:2). 3 ноября с поста главного тренера клуба был уволен хорват Нико Ковач, в настоящее время обязанности наставника команды исполняет Ханс Флик.

"Боруссия" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко после 14 матчей. "Бавария" идет на шестой строчке, имея в активе 24 очка после 14 встреч. Соперник петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лейпциг" идет вторым (30 очков после 14 матчей).

В 15-м туре чемпионата Германии 15 декабря "Боруссия" на выезде встретится с "Вольфсбургом", 12 декабря клуб из Мёнхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с турецким "Башакшехиром". "Бавария" 11 декабря сыграет на домашнем поле с английском "Тоттенхэмом" в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, а 14 декабря также дома проведет встречу против "Вердера" в 15-м туре первенства страны.

Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Лещев назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею
На посту главного тренера юниорской национальной команды 48-летний специалист сменил Андрея Козырева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС