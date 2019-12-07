Фигуристка Валиева заявила, что ей было тяжело готовиться к финалу Гран-при после травмы

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Подготовка российской фигуристки Камилы Валиевой к юниорскому финалу Гран-при в Турине после травмы проходила тяжело. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу 13-летняя Валиева завоевала золотую медаль в одиночном женском катании в финале серии Гран-при среди юниоров. Второе место заняла американка Алиса Лью, третьей стала россиянка Дарья Усачева. Осенью нынешнего года Валиева, для которой нынешний сезон стал первым на юниорском международном уровне, получила тяжелую травму - перелом ноги. Как стало известно позднее, фигуристка начала подготовку к финалу серии за три недели до его начала.

"Сначала было тяжело, потому что сложно накатывать программы, - сказала Валиева. - Ты едешь и понимаешь, что у тебя не хватает "дыхалки" не то что на вторую половину, но и на первую. Было трудно сперва, но затем с каждой тренировкой становилось все легче и легче".

Также фигуристка сообщила, что осознание победы в финале к ней еще не пришло.

В текущем сезоне россиянка выиграла этапы во французском Куршевеле и Челябинске.