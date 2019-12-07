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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Шанаева и Нарижный стали третьими в финале юниорского Гран-при в танцах на льду

Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при среди юниоров. Турнир проходит в итальянском Турине.

По итогам двух программ россияне получили 164,22 балла (66,21 в ритм-танце и 98,01 - в произвольном танце). Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (174,90; 68,76+106,14), вторыми стали американцы Эйволин Нгуен и Вадим Колесник (174,74; 68,72+106,02). Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвертое место (163,03; 65,07+97,96), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - шестое (152,21; 59,89+92,32).

16-летняя Шанаева и 20-летний Нарижный в текущем сезоне одержали победы на двух этапах Гран-при - в Куршевеле и Челябинске.

Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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