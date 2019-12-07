Бой Поветкина в Саудовской Аравии не будет отменен, несмотря на ливень

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Бой между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе не будет отменен, несмотря на продолжающийся в Саудовской Аравии сильный дождь. Об этом ТАСС сообщили организаторы боксерского турнира.

Бой состоится в субботу на открытой арене в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии. В настоящий момент идет проливной дождь.

"Поединки состоятся. Все идет по плану", - сказал собеседник агентства.

Турнир возглавит реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. В июне Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.