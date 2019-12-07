Фигуристы Шанаева и Нарижный рассказали, что им помогло завоевать бронзу финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Шанаева отметила пользу олимпийской атмосферы в финале юниорского Гран-при. Об этом она сообщила журналистам после выступления.

Фигуристы Шанаева и Нарижный стали третьими в финале юниорского Гран-при в танцах на льду

Российские фигуристы Шанаева и Девид Нарижный стали третьими в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при среди юниоров.

"В целом нам понравилось, посмотрим на видео. Тренеры сказали, что неплохо, будем улучшать, для первого финала мы выглядели неплохо", - сказала Шанаева.

Нарижный также подчеркнул, что считает результат неплохим. "Сегодня было чуть потяжелее, чем вчера, но так неплохо в принципе было", - заявил он.

"Олимпийскую атмосферу прочувствовали: не прямо всю, но эти кольца мы заметили. Есть своя атмосфера, и она пошла нам на пользу", - отметила 16-летняя фигуристка. Соревнования проходят на арене "Палавела" вместимостью более восьми тысяч человек, где состоялся турнир фигуристов на Олимпиаде 2006 года.

Шанаева и 20-летний Нарижный в текущем сезоне одержали победы на двух этапах Гран-при - в Куршевеле и Челябинске. Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.