Фигуристы Степанова и Букин стали четвертыми в финале Гран-при в танцах на льду

По итогам двух программ российский дуэт получил 204,88 балла (81,14 в ритм-танце и 123,74 - в произвольном танце). Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85; 83,83+136,02), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68; 81,67+129,01), третье - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93; 82,72+125,21). Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стал шестым (203,39; 81,51+121,88).

Степанова и Букин дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В активе фигуристов две бронзовые награды и одно золото в финалах юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, в финале прошлого сезона они также стали четвертыми.

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Им принадлежат рекорды в ритм-танце (90,03), произвольном танце (136,58) и по сумме баллов (226,61).

Финал Гран-при завершится в субботу.