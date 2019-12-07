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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин стали четвертыми в финале Гран-при в танцах на льду

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Иван Букин и Александра Степанова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Иван Букин и Александра Степанова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при. Турнир проходит в Турине.

По итогам двух программ российский дуэт получил 204,88 балла (81,14 в ритм-танце и 123,74 - в произвольном танце). Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85; 83,83+136,02), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68; 81,67+129,01), третье - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93; 82,72+125,21). Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов стал шестым (203,39; 81,51+121,88).

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Степанова и Букин дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В активе фигуристов две бронзовые награды и одно золото в финалах юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, в финале прошлого сезона они также стали четвертыми.

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Им принадлежат рекорды в ритм-танце (90,03), произвольном танце (136,58) и по сумме баллов (226,61).

Финал Гран-при завершится в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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