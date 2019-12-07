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Финал Гран-при по фигурному катанию
Обновлено 

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов

Результат спортсменки в финале Гран-при составил 247,59 балла
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов.

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В финале серии Гран-при в итальянском Турине 17-летняя Косторная за произвольный прокат получила 162,65 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 247,59 балла. Россиянка побила достижение соотечественницы Александры Трусовой (241,02), которое та установила на этапе Гран-при в Канаде в нынешнем сезоне.

Ранее в финале Гран-при Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе (85,45). Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Трусовой (166,62).

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Теги
РоссияФинал Гран-при по фигурному катанию
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