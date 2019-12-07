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Бокс

Боксеры Поветкин и Хантер сдадут допинг-тесты после боя

До боя тесты не сдавались

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер сдадут допинг-тесты после боя. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

"Поветкин и Хантер сдадут допинг-тесты после боя. До боя тесты не сдавались", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

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