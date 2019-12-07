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Бокс

Рябинский: у Поветкина было больше шансов нокаутировать Хантера

Их поединок, который прошел в субботу, завершился вничью

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин имел больше шансов отправить в нокаут американца Майкла Хантера. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом. Один судья отдал победу Поветкину - 115:113, второй Хантеру - 115:113, третий поставил ничейные оценки - 114:114.

"У Саши было больше шансов нокаутировать Хантера. Майкл - хороший боксер, но он не нокаутер, в отличие от Саши. Что касается возраста, то Саша стал немного медленнее, чем был в молодости. Но он все также неуступчив, и его невозможно сдвинуть с пути", - сказал Рябинский.

В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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