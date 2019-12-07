Авербух: финал Гран-при задал определенный расклад перед чемпионатом России в Красноярске

В финале Гран-при весь пьедестал почета в женском одиночном катании заняли россиянки, ученицы Этери Тутберидзе - с мировым рекордом турнир выиграла 16-летняя Алена Косторная, второй стала 15-летняя Анна Щербакова, третьей - 15-летняя Александра Трусова. В соревнованиях одиночников Александр Самарин стал четвертым, Дмитрий Алиев - шестым. В турнире спортивных пар бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин показали четвертый результат, Виктория Синицина и Никита Кацалапов - шестой.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, завершившийся в Турине, задал определенный расклад перед сложнейшим чемпионатом России в Красноярске и добавил уверенности его победительницам. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

"Думаю, для наших спортсменов это был своего рода предварительный чемпионат России, и определенный расклад произошел уже здесь, в финале Гран-при. До чемпионата в Красноярске у фигуристов есть немного времени прийти в себя. Что касается женского одиночного катания, то уверен, что тройка лидеров подойдет к старту во всеоружии, ведь это очень важный турнир, где мы ждем выступлений Жени Медведевой, Алины Загитовой, Лизы Туктамышевой и других девушек. Но результат Турина дает этой тройке определенный гандикап и заряд уверенности перед национальным чемпионатом", - отметил Авербух.

"В Турине в женском одиночном катании мы, как и ожидалось, выступили очень достойно. Не все получилось, но тем не менее мы были представлены двумя спортсменами в мужском одиночном катании, чего давно не было, тремя номерами в парном катании", - сказал Авербух.

"В целом для меня самым главным впечатлением от завершившегося старта стало то, что российское фигурное катание по-прежнему остается на самых лидирующих позициях. У нас есть и очень хорошая сильная юниорская команда, и это говорит о нашем большом будущем", - подчеркнул Авербух.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 26-29 декабря.