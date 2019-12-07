{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Авербух: финал Гран-при задал определенный расклад перед чемпионатом России в Красноярске

Турнир пройдет в Красноярске 26-29 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, завершившийся в Турине, задал определенный расклад перед сложнейшим чемпионатом России в Красноярске и добавил уверенности его победительницам. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

В финале Гран-при весь пьедестал почета в женском одиночном катании заняли россиянки, ученицы Этери Тутберидзе - с мировым рекордом турнир выиграла 16-летняя Алена Косторная, второй стала 15-летняя Анна Щербакова, третьей - 15-летняя Александра Трусова. В соревнованиях одиночников Александр Самарин стал четвертым, Дмитрий Алиев - шестым. В турнире спортивных пар бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин показали четвертый результат, Виктория Синицина и Никита Кацалапов - шестой.

На эту тему
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

"Думаю, для наших спортсменов это был своего рода предварительный чемпионат России, и определенный расклад произошел уже здесь, в финале Гран-при. До чемпионата в Красноярске у фигуристов есть немного времени прийти в себя. Что касается женского одиночного катания, то уверен, что тройка лидеров подойдет к старту во всеоружии, ведь это очень важный турнир, где мы ждем выступлений Жени Медведевой, Алины Загитовой, Лизы Туктамышевой и других девушек. Но результат Турина дает этой тройке определенный гандикап и заряд уверенности перед национальным чемпионатом", - отметил Авербух.

"В Турине в женском одиночном катании мы, как и ожидалось, выступили очень достойно. Не все получилось, но тем не менее мы были представлены двумя спортсменами в мужском одиночном катании, чего давно не было, тремя номерами в парном катании", - сказал Авербух.

"В целом для меня самым главным впечатлением от завершившегося старта стало то, что российское фигурное катание по-прежнему остается на самых лидирующих позициях. У нас есть и очень хорошая сильная юниорская команда, и это говорит о нашем большом будущем", - подчеркнул Авербух.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 26-29 декабря.

Теги
Авербух, Илья ИзяславичФинал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Джошуа взял реванш у Руиса, вернув три титула чемпиона мира
Британец одержал победу единогласным решением судей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС