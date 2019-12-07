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Футбол во Франции

"Монако" разгромил "Амьен" в матче чемпионата Франции. Головин сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 8 декабря. Футболисты "Монако" со счетом 3:0 победили "Амьен" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Голы в матче забили Виссам Бен-Йеддер (62-я минута), Гильермо Марипан (66) и Бальде Кейта (69).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте, за проведенное время он отметился голевой передачей в эпизоде с голом Марипана. Всего в активе 23-летнего россиянина три гола и три передачи в 15 матчах текущего сезона.

"Монако" одержал вторую победу подряд и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка в 16 матчах. "Амьен" идет 17-м, имея в активе 16 очков.

В следующем туре подопечные Леонарду Жардима в гостях встретятся с "Анже", "Амьен" примет "Дижон". Обе встречи пройдут 14 декабря.

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Головин, Александр Сергеевич
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