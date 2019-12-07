"Зенит" сыграет с "Аль-Райяном" в матче за третье место клубного ЧМ по волейболу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский "Зенит" (Казань) в матче за третье место клубного чемпионата мира по волейболу встретится с катарским "Аль-Райяном". Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

В субботу "Зенит" в полуфинале уступил бразильскому "Крузейро" со счетом 0-3. "Аль-Райян" в другом полуфинале проиграл итальянскому клубу "Кучине-Лубе" с аналогичным счетом. Таким образом, в финале турнира сыграют "Крузейро" и "Кучине-Лубе", а в матче за бронзовые награды турнира - "Зенит" и "Аль-Райян". Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря.

"Зенит" получил от организаторов турнира wild card. "Кучине-Лубе" является победителем Лиги чемпионов, а "Крузейро" - чемпионата Южной Америки. Клубный чемпионат Азии выиграл иранский "Варамин", однако Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала команду, серебряный призер "Панасоник Пантрес" (Япония) отказался от участия, поэтому на турнир отправились обладатели бронзовых наград - волейболисты "Аль-Райяна".

"Зенит" один раз побеждал в турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и дважды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011).