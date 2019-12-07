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Финал Гран-при по фигурному катанию

Родители фигуристки Трусовой подарили ей пуделя за тройной аксель

В субботу 15-летняя россиянка заняла третье место в финале Гран-при
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Родители российской фигуристки Александры Трусовой подарили ей собаку породы королевский пудель за то, что спортсменка смогла разучить тройной аксель. Об этом Трусова сообщила журналистам.

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15-летняя Трусова по итогам финала Гран-при в Турине заняла третье место. Победу одержала россиянка Алена Косторная, второй стала ее соотечественница Анна Щербакова.

"Самым радостным было то, что мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель. Самым сложным было собраться на прокаты, а еще - вкатывать новые элементы на тренировках. Очень долго ждала, когда можно будет выйти во взрослое катание, два года в юниорах было уже скучно. Моя задача - чисто катать программы, улучшаться от старта к старту, а места - какие будут, такие и будут", - сказала спортсменка.

Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она исполнила его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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