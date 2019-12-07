Боксер Джошуа заявил, что хотел преподать урок Руису

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа хотел преподать урок американцу Энди Руису после поражения в первом поединке. Об этом Джошуа заявил после боя.

Поединок Джошуа - Руис прошел в ночь на воскресенье в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии в Саудовской Аравии, британец одержал победу единогласным решением судей. Соперники провели второй бой между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

"В первый раз все получилось не так, как я хотел, поэтому пришлось побеждать со второй попытки. Это бокс, я привык выносить парней, но в прошлый раз меня поймали. Никаких оправданий, я уважаю Энди, мне хотелось преподать ему урок этого прекрасного вида спорта, бить и не пропускать. Я остаюсь голодным", - сказал Джошуа.

Джошуа вернул три титула чемпиона мира. В активе 30-летнего британца теперь 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. В послужном списке Руиса 33 победы (22 нокаутом), два поражения.