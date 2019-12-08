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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов

Как отметил президент Международной федерации фехтования, "беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение"
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, призвав его не допустить необоснованных ограничений в отношении "чистых" российских спортсменов. Накануне заседания исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, он также назвал дискриминацией возможный запрет на выступление атлетов под национальным флагом на международных соревнованиях, что, по его убеждению, является не привилегией, а правом спортсменов.

"Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года. Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии", - написал Усманов в письме, копия которого также направлена президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

"В рекомендациях Комитета по соответствию признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран", - убежден он.

"Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена", - подчеркнул Усманов.

"Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав", - считает президент Международной федерации фехтования. "Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", - написал Усманов.

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

 

Теги
РоссияУсманов, Алишер БурхановичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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