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Бокс

Один из судей боя Поветкин - Хантер рассказал, почему отдал победу россиянину

По итогам боксерского поединка была зафиксирована ничья

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин нанес больше значимых ударов в поединке, чем американец Майкл Хантер. Об этом ТАСС заявил российский судья Юрий Копцев, обслуживавший поединок.

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Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом. По итогам боя Копцев отдал победу Поветкину - 115:113, еще один рефери - Хантеру (115:113), третий судья поставил ничейные оценки - 114:114.

"По силовым ударам впереди был Поветкин, статистика показывает небольшой отрыв по этому показателю у Саши, - сказал Копцев. - Но секрет кроется в том, что силовые удары Хантера и Поветкина в этом бою разительно отличаются. Нужно принимать этот важнейший критерий, который может запутать болельщика. Может кому-то показаться, что если градировать силовые удары на сильные и не очень, то возникнет путаница".

"Силовой ущерб, который наносил Поветкин сопернику, был в разы сильнее. Этот критерий стал решающим в оценке", - добавил судья.

В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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