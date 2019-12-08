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Бокс

Кирпа: неудачный первый раунд помешал Поветкину победить Хантера

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера прошел в Саудовской Аравии и завершился вничью
Российский боксер Александр Поветкин и американский боксер Майкл Хантер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Российский боксер Александр Поветкин и американский боксер Майкл Хантер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 8 декабря. /ТАСС/. Неудачный первый раунд помешал российскому боксеру Александру Поветкину победить американца Майкла Хантера. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Иван Кирпа.

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Бой прошел в субботу в Саудовской Аравии, поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей.

"В первом раунде [Поветкин] зевнул спурт Хантера, это забрало много функционала, - сказал Кирпа. - Мы работаем с Игорем Нестеровым и просили, чтобы первым было ложное движение или ложный удар, потом смещение и атака. Мы ждали, что в первых раундах будет спринт от Хантера. В итоге получилось так, что первые пять раундов после этого спринта Саша "вывозил".

"Были моменты, когда Саша мог нокаутировать Хантера. Но у Саши есть черта - джентльменство, а в ринге это не всегда нужно. Были моменты, когда можно было спокойно добивать Хантера", - добавил специалист.

В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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