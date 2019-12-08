Кирпа: неудачный первый раунд помешал Поветкину победить Хантера

Бой прошел в субботу в Саудовской Аравии, поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей.

"В первом раунде [Поветкин] зевнул спурт Хантера, это забрало много функционала, - сказал Кирпа. - Мы работаем с Игорем Нестеровым и просили, чтобы первым было ложное движение или ложный удар, потом смещение и атака. Мы ждали, что в первых раундах будет спринт от Хантера. В итоге получилось так, что первые пять раундов после этого спринта Саша "вывозил".

"Были моменты, когда Саша мог нокаутировать Хантера. Но у Саши есть черта - джентльменство, а в ринге это не всегда нужно. Были моменты, когда можно было спокойно добивать Хантера", - добавил специалист.

В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.